Trabzonspor Türkiye Kupası'na hasret kaldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak elenen Trabzonspor, bu kulvardaki kupa hasretini sonlandıramadı.

En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Arena Stadı'nda Fenebahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililer, 8 sezondur kupayı müzesine getiremedi.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı elde etme başarısı göstermişti.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978 sezonunda Adana Demirspor, 1983-1984 sezonunda Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda Bursaspor, 1994-1995 sezonunda Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010 sezonunda da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti.

SON 8 SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor, son 8 sezonda sadece bir kez final oynadı. Fenerbahçe ile 2012-2013 sezonunda Ankara'da karşılaşan bordo-mavililer, rakibine 1-0 mağlup olarak kupaya uzanamamıştı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda grup aşamasında, 2011-2012 sezonunda 4. kademe maçında, 2012-2013 sezonunda finalde, 2013-2014 sezonunda 4. turda, 2014-2015 sezonu son 16 turunda, 2015-2016 sezonu son 16 turu, 2016-2017 grup aşaması, bu sezon da son 16 turunda kupaya veda etti.

ÇALIMBAY, BEŞİKTAŞLI TEKNİK ADAMLARIN BAŞARISINI GÖSTEREMEDİ

Trabzonspor, Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Samet Aybaba ve Ziya Doğan'ın takımın başında bulunduğu dönemlerde 2 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, Rıza Çalımbay ile bu başarıyı yakalayamadı.

Karadeniz ekibi, ilk olarak Samet Aybaba döneminde 2002-2003 sezonunda Antalya'da Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek kupayı elde etmişti.

Bordo-mavililer, 2003-2004 sezonunda da Ziya Doğan ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yine Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ederek kupa sevinci yaşadı.

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra bu sezon ligin 9. haftasında Rıza Çalımbay ile anlaşarak tarihinde 3. kez Beşiktaşlı bir teknik adamı takımın başına getiren bordo-mavililer, deneyimli teknik adamla kupada başarı gösteremedi.