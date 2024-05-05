Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Giriş: 05 Mayıs 2024, Pazar 19:12 Güncelleme: 05 Mayıs 2024, Pazar 19:12

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında 3-2'nin rövanşında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

EN SON HABERLER

Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı
Ertuğrul Doğan: Amacımız bu sezon kupayı kazanmak
Berat Özdemir, Trabzonspor'da kalacak mı?
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Oyunu çözen isim Visca! Büyük futbolcu olduğunu gösterdi
Abdullah Avcı: "Tur için avantajlıyız"