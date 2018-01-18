Tur var futbol yok

Yedek ağırlıklı kadrosu S.O.S veren Kartal'ın tek sayısı Mustafa Pektemek'ten geldi

Başkent'teki karşılaşma, gollerin geldiği son bölüme kadar tatsız tuzsuz geçti. İlk 45 dakikasında iki ekip de isabetli şut atamazken, soyunma odasına eşitlikle gidildi. 57. dakikada Pepe sakatlanarak yerini Talisca'ya bıraktı ve bu değişiklik Beşiktaş'ın hücumda daha fazla görünmesini sağladı. İlk isabetli şutunu 65. dakikada Lens'in ayağından bulan Beşiktaş bu pozisyonda kaleci Hakan'a takıldı. Siyah-beyazlı ekip, aradığı golü 83. dakikada Mustafa Pektemek'le buldu. Ancak Kartal'ın gol sevinci fazla sürmedi. 86. dakikada Musa'nın pasında ceza sahasına girerken top ile buluşan Cikalleshi, skora 1-1'e getirdi. Bu golden iki dakika sonrasında Mitrovic'in ceza sahası içinde Aminu'ya hareketi sonrası hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cikalleshi, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek maçın skorunu ilan etti. Beşiktaş, 2-1 yenilse de İstanbul'daki 4-1'lik galibiyetin avantajıyla turu geçti.



CANER'E UYARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın kötü futboluna tepki gösterirken, istediklerini yapamayan talebelerine zaman zaman sert uyarılarda bulundu. Bu uyarılardan Caner Erkin de nasibini aldı.



PEPE YİNE SAKATLANDI

Antalya kampında geçirdiği sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve dün akşamki Osmanlıspor maçına ilk 11'de çıkan Pepe, 90 dakikayı tamamlayamadı. Sahada sektiği görülen Portekizli yıldız, 57. dakikada yerini Talisca'ya bırakmak zorunda kaldı. Tecrübeli stoperin sağlık durumunun bugün netlik kazanması bekleniyor.



BİR GÖRÜŞ: MURAT ÖZBOSTAN

Pektemek kazanılmalı

Son 10 dakikası hariç tadı tuzu olmayan bir maçtı. İki takım da sanki hazırlık maçı havasında oynuyordu. Beşiktaş, ilk maçı 4-1 kazandığı için rahattı. Osmanlıspor da bu skoru lehine çevirip golleri bulacağına inanmadığı için maça hiç asılmadı. Mustafa Pektemek'in golü ortalığı biraz olsun hareketlendirdi. Ardından Osmanlıspor futbolu hatırlamayı tercih edince peş peşe gelen goller tribündeki taraftarları da uyandırdı.

Dün Ankara'da şans verilen futbolcular içerisinde en çok Mitrovic'i beğendim.

Bir hatası olsa da Şenol Güneş'in elinde kıvama geleceğini düşünüyorum. Onun dışında Mustafa Pektemek'in gol atması önemliydi. Beşiktaş'ın forvet arayışları devam ediyor. Alır mı almaz mı bilemiyoruz... Alınsa bile Cenk ayarında olur mu? Soru işareti...

Unutmayalım ki şu anda Beşiktaş'ın Negredo ve Mustafa'dan başka forveti yok. Şenol Güneş, Pektemek'in üzerinde ısrarla durmalıdır... Geçmişte çok şanssızlıklar yaşadı. Ancak kendisine güvenen, kendisine iyi bakan bir Pektemek, kulübeden gelen ilaç olabilir. Beşiktaş'ı bu maçta ligin ikinci yarısı için hazır bulmadım. Beşiktaş kalitesindeki bir takımın öne geçtikten sonra arka arkaya iki gol yemesi olumsuz sinyallerdir.