Beşiktaş turun kapısını araladı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibini 3-1 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj sağladı.

BEŞİKTAŞ 3-1 GENÇLERBİRLİĞİ

Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği Dk: 21 (Mustafa Pektemek)

Beşiktaş 1-1 Gençlerbirliği Dk: 52 (Deniz Yılmaz)

Beşiktaş 2-1 Gençlerbirliği Dk: 74 pen. (Alvaro Negredo)

Beşiktaş 3-1 Gençlerbirliği Dk: 79 (Anderson Talisca)

Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini 21. dakikada Mustafa Pektemek, 74. dakikada penaltıdan Negredo ve 79. dakikada Anderson Talisca atarken Gençlerbirliği'nin tek sayısını 52. dakikada Deniz Yılmaz kaydetti.

Turun rövanş maçı 6 Şubat Salı akşamı Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



21. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Mustafa Pektemek şutunu çekti, kaleciden dönen topa Tolgay vurdu. Ceza sahasında Mustafa topukla tamamladı, çizgiden savunma topu çıkarmasına karşın Mustafa tekrar şutunu çekti ve takımını öne geçirdi. 1-0



23. dakikada Babel sol kanattan gelip topla birlikte ceza sahasına girdi ve Lens'e gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Hopf gole izin vermedi.



24. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Caner Erkin topun başına geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Hopf kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada Babel soldan ceza sahası içine girip rakibini geçti ve Negredo'ya pasını verdi. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.



52. dakikada Jailton'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Milinkovic, kale sahası önündeki Deniz Yılmaz'a pasını verdi. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1



73. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında Alper ters bir kafa vuruşu yaptı. Üst direkten dönen topu Oğuzhan tamamlamak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.



74. dakikada Oğuzhan'ın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda topun başına gelen Negredo yerden yaptığı vuruşla takımını tekrar öne geçirdi. 2-1



79. dakikada savunmanın geri pasında büyük bir hata yapan kaleci Hopf, topu Talisca'ya kaptırdı. Brezilyalı yıldız yaptığı aşırtma vuruşla farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 3-1



88. dakikada Adriano'nun sağ kanattan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Negredo gelişine vurdu ancak bu pozisyonda kaleci Hopf'u geçemedi.

Stat: Vodafone Park



Hakemler: Serkan Çınar xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx



Beşiktaş: Tolga xxx, Gökhan xx (Adriano dk. 46 xx), Medel xxx, Vida xxx, Caner xxx, Necip xxx, Tolgay xx (Talisca dk. 63 xxx), Lens xxx, Babel xxx, Mustafa xx (Oğuzhan dk. 69 xxx), Negredo xxx



Yedekler: Fabri, Utku, Pepe, Quaresma, Fatih, Vagner Love



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Gençlerbirliği: Hopf x, Ahmet Oğuz xx, Luccas x (Deniz dk. 46 xx), Palitsevich xx, Alper xx, Uğur x, Diallo x, Khalili xx, Sessegnon x, Serdar Özkan x (Milinkovic dk. 18 xx), Jailton xx (Zeki dk. 65 x)



Yedekler: Taha, Numan, Yıldırım Mert, Ahmet İlhan, Ousmane Ndiaye, İssah, Aydın



Teknik Direktör: Ümit Özat



Goller: Mustafa (dk. 21), Negredo (dk. 74 pen.), Talisca (dk. 79) (Beşiktaş), Deniz Yılmaz (dk. 52) (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Luccas, Palitsevich, Khalili, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Caner, Babel (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, ilk kez siyah-beyazlı takımın maç kadrosunda bulundu.

Transferi süreci dün tamamlanan Brezilyalı oyuncunun ısınma sırasında takım arkadaşlarıyla samimi diyalogları dikkati çekti. Love'a taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüple yarın sözleşme imzalayacak Kanadalı oyuncu Cyle Larin ise mücadeleyi tribünden takip etti.

- GÜNEŞ'TEN KUPA ROTASYONU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçında kadroda rotasyon yaptı.

Kalede Tolga Zengin'e şans veren Güneş, yeni transfer Domagoj Vida ile Gary Medel'i defansın göbeğinde oynatırken, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i de savunmanın kenarlarında görevlendirdi.

Adriano, Pepe, Talisca, Oğuzhan Özyakup, Fabricio gibi as isimleri yedek soyunduran tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezinde Tolgay Arslan ve Necip Uysal'a forma verirken, hücum hattını Lens, Babel, Mustafa Pektemek ve Negredo'dan oluşturdu.

- KUPA MAÇINA FAZLA İLGİ YOK

Beşiktaşlı taraftarlar, Gençlerbirliği maçına fazla ilgi göstermedi.

Tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekerken yaklaşık 20 bin Beşiktaşlı taraftar mücadeleyi takip etti.