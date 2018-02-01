Fenerbahçe son nefeste! Müthiş mücadelede 3 gol 2 penaltı var...
Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Giresunspor evinde Fenerbahçe'ye son dakika da gelen penaltı golüyle mağlup oldu. Fenerbahçe, rövanş öncesi avantajlı skorla İstanbul'a döndü.
Türkiye Kupası 01 Şubat 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Şubat 2018, Çarşamba 19:58
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
GİRESUNSPOR 1-2 FENERBAHÇE
GOL | 27' Mehmet Topal, 73' Carioca, 90+4 Fernandoa (P)
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AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 2 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
?Fenerbahçe 27. dakika da Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla kapandı. İkinci yarıda 52. dakika da Giresunspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Dodo ilginç bir vuruş yaparak topu dışarı yolladı. Giresunspor 73. dakikada Carioca topu ağlara göndererek eşitliği sağladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Mehmet Topal'ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
26. dakikada sağ kanattan Hasan Ali'nin kullandığı köşe atışında önde direkte Eljif Elmas'ın kafa ile arka direğe gönderdiği topu Mehmet Topal kafayla filelerle buluşturdu. 0-1
34. dakikada Çağlar'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında kale sahası içinde bulunan Aykut Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
37. dakikada sağ kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Fernandao'nun kafa vuruşunda top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Isla'nın ceza sahası içinde Carioca'ya müdahalesine hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Dodo meşin yuvarlağı kaleci Kameni'nin solundan auta gönderdi.
60. dakikada savunmadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Carioca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kameni'nin sağından dışarı çıktı.
73. dakikada Recep'in yarım vole vuruşunu çok iyi takip eden Carioca'nın kale sahası içinden vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
77. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fernandao'nun vuruşunda kaleci Ahmet Şahin topu kornere çeldi.
90+3.dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında kale sahası içinde Abdulkerim, Fernandao'yu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fernandao kaleci Ahmet Şahin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin x, Caner Arıcı x, Aykut Demir x, Çağlar Birinci xx, Abdulkerim x, Dialiba x (Almeida dk. 70 x), Recep Aydın xx (Fatih Atik dk. 79 x), Murat Gürbüzerol x (Ahmet Abed dk. 62 x), Dodo xx, Carioca xx, Batuhan Altıntaş x
Yedekler: Anıl, Onur Demir, Hüsamettin Tut, Muhammet Reis, Volkan Okumak, Sinan Özkan, Hakan Barış
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Fenerbahçe: Kameni xx, Isla xx, Neustardter xx, Mehmet Topal xxx, Hasan Ali Kaldırım x (İsmail Köybaşı dk. 67 x), Eljif Elmas xx (Valbeuena dk. 46 xx), Samed Karakoç x (Soldado dk. 84 ?), Oğuz Kağan Güçtekin xx, Josef de Souza xx, Aatif Chahechouhe xx, Fernandao xx
Yedekler: Volkan Demirel, Ertan Ersu, Batuhan Yılmaz, Alper Potuk, Dirar, Serhat Kot
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Mehmet Topal (dk. 26), Fernandao (dk. 90+3 pen.) (Fenerbahçe), Carioca (dk. 73) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Oğuz Kaan Güçtekin, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Abdulkerim (AÇ Giresunspor)
ELJİF ELMAS'DAN ASİST
Eljif Elmas Mehmet Topal'ın attığı golde asisti yapan oyuncu oldu.
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