Derbi ateşi yandı

Dirençli futbolu alkış alan konuk ekip 2, Fenerbahçe ise 1 kez direk engeline takıldı

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor'u 2-1'in rövanşında ağırlayan Fenerbahçe, rakibini yine aynı skorla devirdi. Maç sarı-lacivertliler adına şokla başladı. 13'te sağdan Onur'un çapraz pasında soldan hareketlenen Dialiba topu, kalesinden açılan Kameni'nin altından yuvarlayarak takımını öne geçirdi: 0-1. 18. dakikada ilk kez çok adamla gelen Fenerbahçe, sağdan Dirar'ın ortasında boşta kalan topu filelere yollayan Samed'le eşitliği sağladı: 1-1. 37. dakikada Aatif ceza sahası dışından mükemmel plaseyle sarı-lacivertlilere galibiyeti ve turu getiren isim oldu: 2-1. İlk yarıda konuk Giresunspor'un 2, Fenerbahçe'nin ise 1 topu direkte patladı.



4 GÜNDE İKİ, 54 GÜNDE ÜÇ KEZ!

F.BAHÇE ve Beşiktaş, 54 günlük süreç içerisinde 3 kez karşı karşıya gelecek. 25 Şubat tarihindeki lig mücadelesinde Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak olan iki ezeli rakip, hemen ardından 27, 28 Şubat ya da 1 Mart'ta yine aynı statta kupa için karşılaşacak. Bu maçın rövanşı ise 17-18 ya da 19 Nisan'da Kadıköy'de yapılacak.



KADIKÖY'DEN AFRİN DESTEĞİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Giresunspor maçında açtıkları pankartlarla Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize destek verdi.



KOCAMAN LOCADA

PFDK'ya tedbirli olarak sevk edilen Aykut Kocaman, maçı yönetim locasından izledi. F.Bahçe'yi yardımcı antrenör Fahrudin Ömerovic sahaya çıkardı. Kocaman'ın cezası bugün açıklanacak.



'İÇERİDE DE DIŞARIDA DA YENERİZ'

Bu sezon iki golünü de kupada bulan Aatif, "Beşiktaş'ı içeride de dışarıda da yenecek kapasiteye sahibiz. Hedefimiz kupayı kazanmak" dedi.



İKİ YÖNETİCİ İFADE VERDİ

GİRESUNSPOR Asbaşkanı Sacit Ali Eren ve Taraftar Sorumlusu Atakan Ayvaz akreditasyon kartlarıyla stada taraftar soktukları gerekçesiyle Spor Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen iki yönetici ifade verdi.