Kupayı alırız yıldızı takarız

F.Bahçe'nin Fransız orta sahası Valbuena, kulüp dergisinin Mart sayısında şampiyonluk şanslarını değerlendirdi: "Kazandığımız maçlar, bizim vitaminimiz. Beşiktaş mağlubiyeti bizi etkilememeli. Hedefimiz belli. F.Bahçe, son 3 sezonu şampiyon tamamlayamadı ve artık şampiyon olmaya ihtiyacı var. 4. yıldızı takabilmek önemli bir hedef bizim için. Hem kupa hem de ligde şampiyon olacak gücümüz var."

Valbuena, takımdaki rolünü ise şöyle yorumladı: "Kendimi yüzde 80 oranında hücum oyuncusu olarak nitelendiriyorum. Şu an takımdaki rolümü değerlendirecek olursak, amacım takıma katkı sağlayan, belirleyici oyunculardan olmak. Bunu hem ofansif olarak hem de defansif olarak yapmam gerektiğini biliyorum."