Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen yarı final ikinci maçlarının programı belli oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rövanş mücadelesi 19 Nisan'da oynanacak.
Türkiye Kupası 21 Mart 2018, Çarşamba
Güncelleme: 21 Mart 2018, Çarşamba 14:10
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI 19 NİSAN'DA
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak yarı final rövanş mücadelesinin 19 Nisan'da oynanacağı açıklandı.
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