 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, Avrupa basınında manşetlerde - Türkiye Kupası - 20 Nisan 2018 Cuma

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, Avrupa basınında manşetlerde

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan olaylar Avrupa basınının gündeminde de önemli yer tuttu. Pek çok gazete ve internet sitesi Şenol Güneş'in, başına isabet eden yabancı cisim sonucu yaralanmasını manşet yaptı.

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Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe

Güncelleme: 19 Nisan 2018, Cuma 01:44

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı derbi Avrupa basınında manşetlere çıktı. BBC, Bild ve Marca gibi önemli gazeteler, Teknik Direktör Şenol Güneş'in başından yaralanmasını üst sıralardan gördü.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında yaşanan olaylar Avrupa basınında manşetlere çıktı. Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisim nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başından yaralanması, BBC, Bild ve Marca gibi Avrupa'nın önde gelen spor gazetelerinde en üst sıralarda yer aldı. BBC, Şenol Güneş'in başından yaralanarak hastaneye kaldırılmasını manşete çıkarken, Fenerbahçe tribünlerinin attığı yabancı cisimler nedeniyle oyunun sık sık durduğunu da satırlarında belirtti.

Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild de Şenol Güneş'in yaralandığı fotoğrafı manşetten verdi. Bild haberi "Beşiktaş Teknik Direktörü başından vuruldu" başlığıyla duyurdu. İspanyol Marca da Beşiktaşlı futbolcu Pepe'nin, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğünü belirttiği haberde Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir cisim nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hastaneye kaldırılmasıyla maçın tatil edildiğini yazdı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tatil edildi! Şimdi ne olacak?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaşananlar planlı mıydı?

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