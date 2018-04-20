 Ümraiye’de coşkulu karşılama - Türkiye Kupası - 20 Nisan 2018 Cuma

Ümraiye’de coşkulu karşılama

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Türkiye Kupası 20 Nisan 2018, Cuma

Güncelleme: 20 Nisan 2018, Cuma 01:06

Fenerbahçe ile oynadığı kupa derbisi yarıda kalan Beşiktaş'ı taraftarları Ümraniye'de büyük bir coşku ile karşıladı. Siyahbeyazlı taraftarlar, özellikle yaşanan olaylardan en çok etkilenen futbolculardan olan Tolga Zengin ve Quaresma'ya yoğun tezahüratta bulundular.

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