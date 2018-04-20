Ümraiye’de coşkulu karşılama
Türkiye Kupası 20 Nisan 2018, Cuma
Güncelleme: 20 Nisan 2018, Cuma 01:06
Fenerbahçe ile oynadığı kupa derbisi yarıda kalan Beşiktaş'ı taraftarları Ümraniye'de büyük bir coşku ile karşıladı. Siyahbeyazlı taraftarlar, özellikle yaşanan olaylardan en çok etkilenen futbolculardan olan Tolga Zengin ve Quaresma'ya yoğun tezahüratta bulundular.
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