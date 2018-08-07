Safet Susic’in aklı Beşiktaş’ta
Türkiye Kupası 07 Ağustos 2018, Salı
Güncelleme: 07 Ağustos 2018, Salı 01:21
Akhısarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Süper Kupa'yı kazanarak önemli bir başarıya imza attıklarını ancak artık ligi düşünmeye başladığını söyledi. Boşnak hoca, "Kazandığımız için mutluyum ancak Süper Kupa'nın takımlara prestij sağladığı kanaatindeyim. Pazar akşamı Beşiktaş ile oynayacağımız karşılaşmadan puan almamız çok daha önemli" dedi. Susic, Avrupa Ligi'yle ilgili ise, "Avrupa Ligi'nde oynamak büyük bir onur. Bizim için önemli bir sınav" diye konuştu.
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