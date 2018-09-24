Antalyaspor'da kupa mesaisi
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 6'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek bu sezon üçüncü galibiyetini elde eden Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı.
Türkiye Kupası 24 Eylül 2018, Pazartesi
Güncelleme: 24 Eylül 2018, Pazartesi 14:22
Antalyaspor, ligde oynadığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Karadeniz Ereğlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Dün oynanan Sivasspor maçında forma giyen oyuncular performans antrenörü Tamer Sivrikaya gözetiminde regenerasyon çalışması yaparken, diğer grup teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde çalıştı. Kupa maçının toplarıyla yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalara gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde yarım sahada yapılan çift kale maçı ise Antrenör Mustafa Sarp'ın beyaz yelekli takımı kazandı. Kırmızı beyazlı ekip perşembe günü deplasmanda Karadeniz Ereğlispor'la karşılaşacak
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