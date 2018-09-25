 Keçiörengücü deplasmanda turladı - Türkiye Kupası - 25 Eylül 2018 Salı

Keçiörengücü deplasmanda turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde ilk yarıyı önde tamamladığı maçta Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olarak elendi.

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Türkiye Kupası 25 Eylül 2018, Salı

Güncelleme: 25 Eylül 2018, Salı 18:41

Keçiörengücü deplasmanda turladı

Ev sahibi ekipte 5'inci dakikada takımını öne geçiren golü atan Hüseyin Cihan, 61'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk Keçiörengücü, 72'nci dakikada Alperen ve 90'ıncı dakikada Uğur'un golleriyle tur atladı.

STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Alim Kandemir (xx), İlker Ayten (xx), Emre Doğu (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (x) - Hüseyin Cihan (x), Ömer Alp (xx), Oğuzhan (xx), Çağrı (xx), Kürşad Ergun (x), Fatih (xx) (Dk. 81 Erhan x), Umut Şentürk (xx) (Dk. 68 Emir x), Alper (x), Umut Sönmez (xx) (Dk. 68 Zafer x), Mehmet (x)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar (xx) - Batuhan (xxx), Osman (xx), Cihan (xxx), Burak (xx), Uğur (xxx), Yücel (xx) (Dk. 86 Ziya), Alperen (xxx), Devrim (x) (Dk. 69 Abdurrahman xx), Hakkı (xxx), Sefer (xx)
GOLLER: Dk. 5 Hüseyin Cihan (Manisa BŞB) - Dk. 72 Alperen, Dk. 90 Uğur (Keçiörengücü)
KIRMIZI KART: Dk. 61 Hüseyin Cihan (Manisa BŞB)
SARI KARTLAR: Çağrı, Oğuzhan (Manisa BŞB)

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