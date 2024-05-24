Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yıldızları kupa zaferi sonrası SABAH Spor'a konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu. Karşılaşmadan hemen sonras Kartal'ın yıldız oyuncuları Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Ersin Destanoğlu, Bahtiyar Zaynutdinov ve Al-Musrati, Sabah Spor'a özel açıklamalar yaptı.

Cenk Tosun: İyi bir sezon geçirmedik, bunu taraftarımıza borçluyduk. Yarın Beşiktaşlı çocuklar okula Beşiktaş formasıyla gideceği için çok mutluyuz.

🦅 Cenk Tosun: İyi bir sezon geçirmedik, bunu taraftarımıza borçluyduk. Yarın Beşiktaşlı çocuklar okula Beşiktaş formasıyla gideceği için çok mutluyuz.



🎙️ Tuba Fıçıcı pic.twitter.com/oC4F0ZE46H — Sabah Spor (@sabahspor) May 23, 2024

Ersin Destanoğlu: Bizim için çalkantılı bir sezondu, kupayla bitirdiğimiz için çok mutluyuz.

🦅 Ersin Destanoğlu: Bizim için çalkantılı bir sezondu, kupayla bitirdiğimiz için çok mutluyuz.



🎙️ Tuba Fıçıcı pic.twitter.com/fATYXr5CrZ — Sabah Spor (@sabahspor) May 23, 2024

Tayyip Talha Sanuç: Sezonun en güzel maçıydı.

🦅 Tayyip Talha Sanuç, Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından Sabah Spor Sunucusu Tuba Fıçıcı'ya özel açıklamalarda bulundu.



''Sezonun en önemli maçıydı'' pic.twitter.com/T1P9Blhx4r — Sabah Spor (@sabahspor) May 23, 2024

Al-Musrati: Taraftarlarımız bu kupayı hakketti. Çünkü bize hep destek verdiler.

🦅 Beşiktaş'a kupayı getiren golü atan Al-Musrati: Taraftarlarımız bu kupayı hakketti. Çünkü bize hep destek verdiler.



🎙️ Tuba Fıçıcı pic.twitter.com/96LYav5zxl — Sabah Spor (@sabahspor) May 23, 2024

Bahtiyar Zaynutdinov: En büyük Beşiktaş!