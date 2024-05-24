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Türkiye Kupası Haberler Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yıldızları kupa zaferi sonrası SABAH Spor'a konuştu!

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yıldızları kupa zaferi sonrası SABAH Spor'a konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu. Karşılaşmadan hemen sonras Kartal'ın yıldız oyuncuları Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Ersin Destanoğlu, Bahtiyar Zaynutdinov ve Al-Musrati, Sabah Spor'a özel açıklamalar yaptı. İşte o ifadeler...

Giriş: 24 Mayıs 2024, Cuma 09:47

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu. Karşılaşmadan hemen sonras Kartal'ın yıldız oyuncuları Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Ersin Destanoğlu, Bahtiyar Zaynutdinov ve Al-Musrati, Sabah Spor'a özel açıklamalar yaptı.

Cenk Tosun: İyi bir sezon geçirmedik, bunu taraftarımıza borçluyduk. Yarın Beşiktaşlı çocuklar okula Beşiktaş formasıyla gideceği için çok mutluyuz.

Ersin Destanoğlu: Bizim için çalkantılı bir sezondu, kupayla bitirdiğimiz için çok mutluyuz.

Tayyip Talha Sanuç: Sezonun en güzel maçıydı.

Al-Musrati: Taraftarlarımız bu kupayı hakketti. Çünkü bize hep destek verdiler.

Bahtiyar Zaynutdinov: En büyük Beşiktaş!

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