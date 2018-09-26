CANLI | Ankaragücü - Serik Belediye

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Serik TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Serik Belediye ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Ankaragücü, Serik Belediye'yi konuk ediyor. Müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Şimşek'in yardımcıları Salahattin Altay ile Murat Şener. Karşılaşma A Spor'da, Şanlıurfaspor-Yomraspor maçıyla dönüşümlü olarak yayınlanmaktadır.

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Ankaragücü 1-0 Serik Belediye, 11' Lanre Kehinde