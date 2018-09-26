 CANLI | Ankaragücü - Serik Belediye - Türkiye Kupası - 26 Eylül 2018 Çarşamba

CANLI | Ankaragücü - Serik Belediye

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Serik TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Serik Belediye ile karşılaşıyor.

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Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba

Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 19:15

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Ankaragücü, Serik Belediye'yi konuk ediyor. Müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Şimşek'in yardımcıları Salahattin Altay ile Murat Şener. Karşılaşma A Spor'da, Şanlıurfaspor-Yomraspor maçıyla dönüşümlü olarak yayınlanmaktadır.

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Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Ankaragücü 1-0 Serik Belediye, 11' Lanre Kehinde

Ankaragücü 2-0 Serik Belediye, 23' Alessio Cerci

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