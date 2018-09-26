 Hatayspor geriden gelip tur atladı - Türkiye Kupası - 26 Eylül 2018 Çarşamba

Hatayspor geriden gelip tur atladı

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba

Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 16:41

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor, TFF 3. Lig takımı Esenler Erokspor'u konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak kupada 4. tura yükseldi.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Soner ve 84. dakikada Selim attı. Esenler Erokspor'un tek golü 20. dakikada Eray'dan geldi.

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Alper Çetin xx, Sezgin Çınar xx, Ali Can Alp xx

HATAYSPOR: Ömer xx, Yasin xx, Soner xxx, Mehmet xxx, Hamidou xxx, Hamza x (Tom dk. 60 xx), Gökhan xx (Caner dk. 87 ?), Yılmaz xx, Özgür x (Selim dk. 68 xx), Dmytro xx, Sinan xx
Teknik Direktör: Murat Sönmez

EROKSPOR: Özgün xxx, Muharrem xx, Sinan xx, Batıcan xx, Emre xx, Alper, xx Cihan xx (Şeyhmus dk. 82 ?) Barış x (Engin dk. 58 xx), Serhat, xx Halil xx, Eray xxx
Teknik Direktör: Zafer Turan

Goller: Eray (dk. 20) (Erokspor), Soner (dk. 32), Selim (dk. 84) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Özgür, Gökhan (Hatayspor), Emre (Erokspor)

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