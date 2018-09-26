Hatayspor geriden gelip tur atladı
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 16:41
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor, TFF 3. Lig takımı Esenler Erokspor'u konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak kupada 4. tura yükseldi.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Soner ve 84. dakikada Selim attı. Esenler Erokspor'un tek golü 20. dakikada Eray'dan geldi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Alper Çetin xx, Sezgin Çınar xx, Ali Can Alp xx
HATAYSPOR: Ömer xx, Yasin xx, Soner xxx, Mehmet xxx, Hamidou xxx, Hamza x (Tom dk. 60 xx), Gökhan xx (Caner dk. 87 ?), Yılmaz xx, Özgür x (Selim dk. 68 xx), Dmytro xx, Sinan xx
Teknik Direktör: Murat Sönmez
EROKSPOR: Özgün xxx, Muharrem xx, Sinan xx, Batıcan xx, Emre xx, Alper, xx Cihan xx (Şeyhmus dk. 82 ?) Barış x (Engin dk. 58 xx), Serhat, xx Halil xx, Eray xxx
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Eray (dk. 20) (Erokspor), Soner (dk. 32), Selim (dk. 84) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Özgür, Gökhan (Hatayspor), Emre (Erokspor)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Batman Petrolspor, Elazığ'da şov...
-
Konyaspor, Yeni Amasyaspor'a fark...
-
Feyyaz Uçar'ın takımı uzatmada...
-
Karaman Belediyespor kupaya veda...