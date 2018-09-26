Osmanlıpor, Kilis'te farklı kazandı
Osmanlıspor, deplasmanda Kilis Belediyespor'u 4-1 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 17:38
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kilis Belediyespor, kendi sahasında Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor'a 4-1 yenildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Osmanlıspor 14 dakikada Burhan Eşer'in kafa gölü ile 0-1 öne geçti.
15. dakikada Ali Yıldırım'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını Kilis Belediyespor'da Oğuzhan Afşin kullandı. Oğuzhan Afşin penaltı atışını Osmanlıspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan kurtardı.
Ataklarını sıklaştıran Osmanlıspor, 28 dakikada Magaye Gueye'nin attığı gol ise skoru 0-2'ye getirdi.
35. dakikada Osmanlıspor'dan Oğuzhan Erdoğan'ın attığı gol ile skor 0-3'e geldi.
40. dakikada Hasan Kılıç ile Osmanlıspor farkı 4'e çıkardı.
İlk yarı Osmanlıspor'un 0-4 üstünlüğü ile sona erdi.
72. dakikada Kilis Belediyespor'dan Ali Yıldırım'ın attığı gol ile fark 3'e düştü: 1-4
Karşılaşma Kilis Belediyespor: 1 - Osmanlıspor 4 olarak sonuçlandı.
Stat: 7 Aralık
Hakemler: Emre Malok xx, Oğuzkan Çalışır xx, Mehmet Emin Kuğral xx
KİLİS BELEDİYESPOR: Aykut Demirdelen xx, Yılmaz Dora xx, Oğuzhan Afşin xx, Mehmet Karakeçili xxx (Harun Biçer dk. 71 x), Muhammed Göksu xx, Ramazan Okatan xx, Ali Yıldırım xxx (Muhammet Ali Şimşek dk. 56 x), Niyazi Nayernazı xx (Nevres Demir dk. 64 x), Bulut Akbaş xx, Turan Ekici xx, Uğur Gezer xxx
Yedekler: Mehmet Karabacak, Emrah Yücetaş, Ahmet Yiğitel, Mehmet Gökdeniz
Teknik Direktör: İbrahim Katırcı
OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Ali Ülgen xx Anıl Karaer (Furkan Yaman dk. 72 x), Magaye Gueye xx, Salih Sefer Kırşanlı xxx, Tortol Lumanza Lembi xxx, Burhan Eşer xxx (Eric Ayuk Mbu dk. 56 x), Hasan Kılıç xxx (Barış Zeren dk. 72 x), Ali Eren İyican xx, Furkan Özçal xxx, Oğuzhan Erdoğan xxx
Yedekler: Abdülaziz Demircan, Sinan Kurt, Tugay Kaçar, Beykan Şimşek
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Burhan Eşer (dk. 14), Magaye Gueye (dk. 28), Oğuzhan Erdoğan (dk. 35), Hasan Kılıç (dk. 40) (Osmanlıspor), Ali Yıldırım (dk. 71) (Kilis Belediyespor)
Sarı kartlar: Uğur Gezer, Harun Biçer
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