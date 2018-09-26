Konyaspor, Yeni Amasyaspor'a fark attı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig takımı Yeni Amasyaspor, Süper Lig temsilcisi Atiker Konyaspor'u konuk etti. Amasya 12 Haziran Stadı'nda oynanan maçtan konuk ekip 5-2 galip ayrılarak tur atladı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Milosevic, Traore, Jahovic, Hadziahmetovic ve Hurtado attı. Yeni Amasyaspor'un iki golü de Hakan Doğan'dan geldi.

Maçın 50 dakikasında Adis Jahovic kırmızı kart gördü ve Konyaspor'u 10 kişi bıraktı.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Y. Amasyaspor 0 - 1 A. Konyaspor Adis Jahovic 5'

Y. Amasyaspor 0 - 2 A. Konyaspor Abdou Razack Traore 9'

Y. Amasyaspor 0 - 3 A. Konyaspor Adis Jahovic 30'

Y. Amasyaspor 0 - 4 A. Konyaspor. Amir Hadziahmetovic 40'

Y. Amasyaspor 0 - 5 A. Konyaspor Paolo Hurtado 45+1'

Y. Amasyaspor 1 - 5 A. Konyaspor Hakan Doğan 47'

Y. Amasyaspor 2 - 5 A. Konyaspor Hakan Doğan 73'

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

5'inci dakikada Hurtado'nun sağdan ceza sahasına yerden ortasında altı pas çizgisinin üzerinde topla buluşan Milosevic, dönerek yaptığı vuruştu meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



9'uncu dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Traore'nin gelişine kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.



30'uncu dakikada Hurtado'nun savunmanın arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jahovic bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.



40'ıncı dakikada Amir Hadziahmetovic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-4.



45+2'nci dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Hurtado'nun kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5.



47'nci dakikada Mücahit Can'ın ceza sahası içerisinde eline çarpan top sonrası hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hakan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-5.



50'inci dakikada Jahovic hakem Abdulkadir Bitigen tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.



73'üncü dakikada Vedat'ın ayağıyla indirdiği topa hareketlenen Hakan, ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-5.



Karşılaşma 5-2 Atiker Konyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

Yeni Amasyaspor: Ramazan Haklı, Çetiner Tuncer (Dk. 87 Muhammed Berat Cinpolat) , Aslan Gök, İmam Almas, Erdinç Kedikli, Resul Ekrem Turhan, Camara (Dk. 60 Semih Kazancı), Emrah Kol (Dk. 46 Vedat Aydın), Sani, Enis Gül, Hakan Doğan

Atiker Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Volkan Fındıklı, Fallou, Ali Turan, Jahovic, Milosevic, Traore (Dk.80 Fofana), Hurtado, Hadziahmetovic (Dk. 88 Moke), Vedat Bora, Opanasenko

Goller: Dk. 5 Milosevic, Dk. 9 Traore, Dk.30 Jahovic, Dk. 40 Hadziahmetovic, Dk. 45 Hurtado (Atiker Konyaspor), Dk. 48 (Penaltıdan), Dk. 73 Hakan Doğan (Yeni Amasyaspor)

Kırmızı kart: Dk.50 Jahovic (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Hakan Doğan, Dk. 70 Enis Gül (Yeni Amasyaspor), Dk. 21 Vedat Bora, Dk. 89 Ali Turan (Atiker Konyaspor)