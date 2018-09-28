Antalyaspor, Karadeniz Ereğli’yi uzatmada geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Süper Lig takımı Antalyaspor, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup kulübü Karadeniz Ereğli Belediyespor'a konuk oldu. Normal süresi 2-2 berabere biten maçın, ilk uzatma devresinin sonunda Danilo ile golü bulan Antalyaspor maçtan 3-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.