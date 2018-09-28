 Antalyaspor, Karadeniz Ereğli’yi uzatmada geçti - Türkiye Kupası - 28 Eylül 2018 Cuma

Antalyaspor, Karadeniz Ereğli’yi uzatmada geçti

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Türkiye Kupası 28 Eylül 2018, Cuma

Güncelleme: 28 Eylül 2018, Perşembe 23:55

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Süper Lig takımı Antalyaspor, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup kulübü Karadeniz Ereğli Belediyespor'a konuk oldu. Normal süresi 2-2 berabere biten maçın, ilk uzatma devresinin sonunda Danilo ile golü bulan Antalyaspor maçtan 3-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

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