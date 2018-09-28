Kupa aşkı sınır tanımadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı dün sona erdi. Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar 42 amatör, 124 profesyonel kulüple başlayan serüvende 4. tura yükselen kulüpler biletlerini aldı. Karadeniz Ereğli'de oynanan Karadeniz Ereğli-Antalyaspor maçında futbolseverler stat kapasitesi küçük kalınca, çatılara çıkarak maçı takip ettiler. Ereğli'de büyük bir kupa coşkusu yaşandı.



4'üncü turda kupada hangi kulüpler olacak?

- Üçüncü turda rakiplerini elemeyi başaran 48 takım...

- Geçen sezon Spor Toto Süper Ligi 5 ile 13. sıra arasında bitiren Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Bursaspor...



KUPADA DÜNKÜ SONUÇLAR

Gençlerbirliği-Bergama Bld: 2-0

Niğde Anadolu-Bodrumspor: 0-4

Eyüpspor-Pazarspor: 1-3

Kastamonu 1966-Bitlis Özgüzeldere: 3-2

Balıkesir ?Baltok-Amed ?Sportif: 5-0

Giresunspor-Kocaelispor: 3-2