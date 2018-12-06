Karagümrük 1 - 4 Akhisarspor (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fatih Karagümrük, Akhisarspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmadan Akhisarspor 4-1 galip ayrıldı. Akhisar'a galibiyeti getiren golleri Bokila, Onurcan, Regattin ve Larsson attı. Karagümrük'ün tek golü Emir Gökçe'den geldi.

Karagümrük 1 - 4 Akhisarspor

GOL: 23' Jeremy Bokila (Akhisarspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 54' Onurcan Güler (Akhisarspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 64' Regattin (Akhisarspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 79' Emir Gökçe (Karagümrük) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 90' Daniel Larsson (Akhisarspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan Civelek'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Bora'dan döndü.



23. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Onurcan'ın içeri çevirdiği topa ön direkte Bokila'nın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



39. dakikada Onurcan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Larsson'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



54. dakikada sağ taraftan Aykut Çeviker'in ortasında ön direkte Bokila topun üstünden atladı. Kale önünde topla buluşan Onurcan, karşıya kaldığı kaleci Murat'ı çalımla geçerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2



64. dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Regattin'in yaptığı sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3



79. dakikada sağ taraftan Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Emir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3



90. dakikada Barbosa'nın ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson'un kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Serkan Tokat xx, Erdinç Sezertam xx, Önder Yılmaz xx



FATİH KARAGÜMRÜK: Murat Hocaoğlu xx, Burak Göksel xx, Abdulhamid xx, Fatih Kuruçuk xx, Hüseyin Öztürk xx, Murat Ceylan xx (Selçuk Alibaz dk. 59 x), Ufuk Akyol xx, Gökay İravul xx (Emir Gökçe dk. 59 x), Erkan Zengin xx (Bilal Özer dk. 69 x), Youssef Yeşilmen xx, Ramazan Civelek xx

Yedekler: Ömer Özleyen, Yiğitcan Erdoğan, Anıl Taşdemir, Murat Sarıgül

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar



AKHİSARSPOR: Bora Körk xx, Vrsajevic xx, Caner xx (Lopes dk. 71 x), Göksu xx, Kadir xx, Aykut Çeviker xx, Eray xx, Regattin xx (Barbosa dk. 67 x), Larsson xx, Onurcan xx, Bokila xx (Ali Kaan Güneren dk. 75 x)

Yedekler: Lukac, İlke, Doğukan, Gökmen Aydoğdu, Güray Vural, Onur Ayık

Teknik Direktör: Cihat Arslan



Goller: Bokila (dk. 23), Onurcan Güler (dk. 54), Regattin (dk. 64), Larsson (dk. 90) (Akhisarspor) Emir Gökçe (dk. 79) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Larsson (Akhisarspor)