Kasımpaşa farklı turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Kasımpaşa, Menemen Belediyespor'u konuk etti. Turun ilk ayağında rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, evinde oynadığı rövanş maçını da 4-1'lik skorla kazandı ve son 16 turuna yükselen taraf oldu. Kasımpaşa turun ilk ayağında Menemen Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

GOL: 27' Mustafa Ethem Erboğa (Kasımpaşa) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 34' Fode Koita (Kasımpaşa) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 38' Mustafa Ethem Erboğa (Kasımpaşa) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 71' Samuel Eduok (Kasımpaşa) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 84' Serhat Baştan (Menemen Belediyespor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

5. dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında sağ kanattan Okan'ın ceza sahasına ortasında Umut'un şutu az fazla dışarı çıktı.

20. dakikada Mustafa Şen ile yaptığı verkaçla ceza alanı içine giren Rıdvan'ın sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.

27. dakikada Pavelka'nın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Mustafa Ethem'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada Eduok'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, Rıdvan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada penaltı atışını kullanan Koita topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-0

38. dakikada Koita'nın pasında ceza alanı arkasına sarkan Eduok'ın ortasında uygun pozisyonda Mustafa topu ağlara gönderdi. 3-0

İKİNCİ YARI

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pavelka, ceza yayının gerisinden ara pasla topu Mustafa Ethem Erboğa'ya gönderdi. Mustafa'nın ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra yerden uzak kale direğine doğru şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.

33. dakikada Koita'nın ceza sahası içinde Rıdvan Koçak'tan sıyrılmaya çalışırken yerde kalması üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 34. dakikada topun başına geçen Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-0.

38. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Orta sahanın gerisinde sağ kanattan topla buluşan Koita, pasını savunmanın arkasına koşu yapan Eduok'a çıkardı. Topla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Eduok, arka direkteki Mustafa Ethem Erboğa'ya pasını gönderdi. Bu oyuncunun altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

71. dakikada Kasımpaşa mücadelede 4 farklı üstünlük yakaladı. Savunmanın arkasına koşu yapan Eduok, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya yerden çektiği şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

84. dakikada Menemen Belediyespor farkı 3'e indirdi. Umut Pusat'ın ara pasında topla buluşan Serhat Baştan'ın ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Samet Çavuş

KASIMPAŞA: Eray Birniçan, Onur Ural, Ben Youssef, Josue Sa (Dk. 46 Veysel Sarı), Özgür Çek, Pavelka, Tarkan Serbest, Hakan Demir, Koita (Dk. 46 Hasan Bilal), Eduok (Dk. 72 Çağtay Kurukalıp), Mustafa Ethem Erboğa

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati Yılmaz, Rıdvan Koçak, Veli Çetin, Mert Kula, Alberk Koç (Dk. 46 Talha Yazgan), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mustafa Şen (Dk. 62 Serhat Baştan), Umut Pusat, Okan Baydemir, Vedat Erçin (Dk. 56 Tayfun Aydoğan)

GOLLER: Dk. 27 ve 38 Mustafa Ethem Erboğa, Dk. 34 Koita (Penaltıdan), Dk. 71 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 84 Serhat Baştan (Menemen Belediyespor)

SARI KART: Dk. 85 Pavelka (Kasımpaşa)