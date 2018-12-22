Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu kuraları çekildi

Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019, rövanşlar 22, 23 ve 24 Ocak 2019'da oynanacak

E.Y. MALATYA

BODRUMSPOR



M. BAŞAKŞEHIR

HATAYSPOR



ÜMRANIYESPOR

FENERBAHÇE



A. ALANYASPOR

KASIMPAŞA



KAYSERISPOR

AKHISARSPOR



TRABZONSPOR

BALIKESIR BALTOK



BOLUSPOR

GALATASARAY



ANTALYASPOR

GÖZTEPE



Ziraat Türkiye Kupası'nda 166 takımla başlayan maratonda, final için geri sayıma geçildi… Süper Lig'den Fenerbahçe, Kayseri, Akhisar, Galatasaray, Başakşehir, Alanya, Kasımpaşa, Trabzonspor, Antalya ve Göztepe, Spor Toto 1. Lig'den Ümraniye, Bolu, Hatay ve Balıkesir Baltok, 2. Lig'den ise Bodrumspor'un yer aldığı Son 16 Turu kura çekimi, TFF'nin Riva Tesisleri'nde yapıldı. TFF yöneticisi Ali Düşmez, 166 takımla başlanan serüvende 16 takıma kadar gelindiğini hatırlatıp, "Türkiye Kupası çok iddialı ve sürprizli geçiyor. Bugüne kadar 72 maç naklen yayınlandı. Bundan sonra da yayınlanmaya devam edecek. Turkuvaz Medya Grubu'na ve sponsorumuz Ziraat Bankası'na teşekkür ediyoruz. Hak eden kazansın" dedi. Kupada Son 16 Turu'nun ilk maçları 15, 16 ve 17 Ocak 2019, rövanşları 22, 23 ve 24 Ocak 2019'da oynanacak. Heyecan her zaman olduğu gibi ATV, A Spor ve A2'den futbolseverlerle canlı ve şifresiz olarak buluşacak.