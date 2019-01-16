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Ada’da forvet avı

G.Saray, adı Riekerink döneminde de gündeme gelen Brighton’un golcüsü FLORIN ANDONE ile ilgileniyor

Giriş: 16 Ocak 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:03
Galatasaray, hedeflediği 2 forvet transferi için de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte ismi gündeme gelen son oyuncu Florin Andone oldu. Sezon başında Deportivo La Coruna'dan Brighton'a giden 25 yaşındaki golcü, 2016'da Cordoba forması giydiği zaman da Aslan'ın listesine girmişti. O dönem takımın başında olan Riekerink'in alınmasını istediği Rumen oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. G.Saray'ın Premier Lig'de forma giyen Andone için Ada'da ön araştırma yaptığı ve menajerler aracılığıyla nabız yokladığı öğrenildi.

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