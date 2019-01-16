Antalya’da gol şov

Türkıye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor, sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Nefes kesen maçta Antalyaspor iki kez öne geçse de Göztepe beraberliği kurtararak 23 Ocak'taki rövanş öncesi avantajlı sayılabilecek bir skor elde etti. A Spor'dan yayınlanan maçta Akdeniz ekibinde biri penaltıdan olmak üzere Mevlüt 2 gol attı. Antalya'nın diğer golü de Drole'den geldi. Göztepe'nin sayılarını Ngando, Kadu ve Borges (penaltı) kaydetti.