Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'a sakat oyunculardan müjdeli haber!

Ligde kötü bir sezon geçiren ve en büyük hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş, yarı final rövanş maçında salı günü Ankaragücü ile karşılaşacak.

Yarı finalin ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta tek hedef, kendi sahasında oynayacağı maçı kazanarak finale yükselmek.

OYNAMALARINA ENGEL YOK

Bu kritik maç öncesinde Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumları merak ediliyor. Beşiktaş'ta son Çaykur Rizespor maçında, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes sakatlıklarından dolayı forma giyememişti. Her iki oyuncunun da Ankaragücü maçında oynamalarına engel bir durumlarının bulunmadığı, Serdar Topraktepe'nin görev vermesi halinde takımdaki yerlerini alabilecekleri öğrenildi.

MUSRATI VE SEMİH DE VAR

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan ve Çaykur Rizespor maçında takımdan ayrı kalan Al-Musrati ise 2 maçlık cezasını lig maçlarında çekeceği için Ankaragücü maçında forma giyebilecek. Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Semih Kılıçsoy ile cezasını hafta sonu ligde oynanacak olan Alanyaspor maçında çekeceği için Ankaragücü karşısında takımdaki yerini alabilecek. (Fanatik)