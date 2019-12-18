Kartal’ın kupa sınavı A Spor'da

Ligde Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek liderin 6 puan gerisine düşen Beşiktaş, bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında 3. Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor'a konuk olacak. Müstakil Atletizm Pisti Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı A Spor naklen ekrana getirecek. Mücadelenin hakemi ise Kutluhan Bilgiç. İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanarak tur kapısını aralayan siyah-beyazlılarda F.Bahçe derbisi düşünülerek ilk 11'den 7 isim kafileye dahil edilmedi. Karius, Gökhan Gönül, Roco, Atiba, Elneny, Ljajic ve Burak Yılmaz İstanbul'da bırakıldı. Beşiktaş'ta cezalı Caner de yok.