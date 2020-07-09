ZTK finali 29 Temmuz’da

A Spor ve ATV ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşturulan Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) final tarihi ve saati de belli oldu. Kupa finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf kupanın sahibi olacak. Trabzonspor, yarı finalde Fenerbahçe'yi; Alanya ise Antalya'yı eleyerek son ikiye kalma başarısı göstermişti.