Final Ali Palabıyık’ın

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final için geri sayım başladı. 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi de Ali Palabıyık oldu. Saat 21.30'da başlayacak ve Atv ekranlarından yayınlanacak karşılaşmada yardımcı hakemler ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi olarak ise Ali Şansalan görevlendirildi. Karadeniz ekibi yarı finalde Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup ederken deplasmanda da 3-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı. Alanyaspor ise Antalyaspor engelini 1-0 ve 4-0'lık galibiyetlerle aşıp finalist olmuştu.



KADROLU VAR HAKEMI

BU sezon 5 kez Trabzon'un VAR hakemi olan Ali Palabıyık, 3. haftadaki kararı ile hatırlanıyor. F.Bahçe (1-1) maçında Nwakaeme, Zanka tarafından düşürüldüğünde VAR'dan uyarmayıp tepkileri toplamıştı.



SÜPER LİG'DE TRABZONSPOR'U YAKAN HAKEM

ZIRAAT Türkiye Kupası Finali için hakem olarak Ali Palabıyık'ın açıklanmasına bordo-mavili taraftarlar sert tepki gösterdi. Bu sezon Trabzonspor'un 5 maçında orta hakem olarak görev yapan Palabıyık yönetiminde Karadeniz ekibi 4 puan yitirdi. Bu dört puanın ikisi ise Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalınan maçta yaşandı. Ligin 9. haftasındaki kritik maçta Enzo Crivelli'nin eline çarpan topta bariz penaltıyı es geçen Palabıyık, aynı maçta Skrtel'in de Sörloth'a yaptığı kırmızı kartlık harekete sadece faul vererek herkesin tepkisini çekmişti.