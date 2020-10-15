Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı A Spor'da yaşanıyor. 1. Tur maçları bugün de devam ediyor.
Günün ilk maçı saat 13.00'te başladı. 52 Orduspor FK ile Arhavispor'un kozlarını paylaştığı müsabakadan ev sahibi taraf üstün ayrıldı.
Sahasında rakibini 3-2 yenen Ordu temsilcisi, kupada ikinci tura yükseldi.
52 Orduspor FK'ya galibiyeti getiren golleri Burçin Yüksel, Volkan Akyıldız ve Efe Kağan Kayahan kaydetti. Arhavispor'un golleri ise Hüseyin Terzi'den geldi.GOL | 52 Orduspor 1-0 Arhavispor GOL | 52 Orduspor 2-0 Arhavispor GOL | 52 Orduspor 2-1 Arhavispor GOL | 52 Orduspor 3-1 Arhavispor GOL | 52 Orduspor 3-2 Arhavispor
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