MAÇ SONUCU! 52 Orduspor FK 3-2 Arhavispor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. Tur müsabakaları üçüncü günde de A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Saat 13.00'te başlayan müsabakada 52 Orduspor FK-Arhavispor karşı karşıya geldi. Sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan 52 Orduspor FK adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 15.10.2020 14:55 Güncelleme: 15.10.2020 15:09

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı A Spor'da yaşanıyor. 1. Tur maçları bugün de devam ediyor.

Günün ilk maçı saat 13.00'te başladı. 52 Orduspor FK ile Arhavispor'un kozlarını paylaştığı müsabakadan ev sahibi taraf üstün ayrıldı.

Sahasında rakibini 3-2 yenen Ordu temsilcisi, kupada ikinci tura yükseldi.

52 Orduspor FK'ya galibiyeti getiren golleri Burçin Yüksel, Volkan Akyıldız ve Efe Kağan Kayahan kaydetti. Arhavispor'un golleri ise Hüseyin Terzi'den geldi.

GOL | 52 Orduspor 1-0 Arhavispor GOL | 52 Orduspor 2-0 Arhavispor GOL | 52 Orduspor 2-1 Arhavispor GOL | 52 Orduspor 3-1 Arhavispor GOL | 52 Orduspor 3-2 Arhavispor

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