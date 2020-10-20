Darıca Gençlerbirliği kupada Kütahyaspor'u eledi! Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU)

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı devam ediyor. Belediye Kütahyaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kütahya Dumlupınar Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleden deplasman ekibi Darıca Gençlerbirliği 2-1'lik skorla üstün ayrıldı ve tur atladı.

Giriş: 20.10.2020 14:30 Güncelleme: 20.10.2020 16:37

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı A Spor'da yaşanıyor.

İlk turda rakiplerini saf dışı bırakan Belediye Kütahyaspor ile Darıca Gençlerbirliği, kupada yola devam etmek için karşı karşıya geldi.

Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan müsabaka A Spor'dan canlı yayınlandı. Zorlu maçtan galip ayrılan ekip Darıca Gençlerbirliği oldu.

Deplasman takımının gollerini Ahmet Özer ve Selman Sevinç atarken, ev sahibinin tek sayısı Enes Nalbantoğlu'ndan geldi.

Bu sonucun ardından Darıca Gençlerbirliği kupada bir üst tura çıktı.

GOL | Bld. Kütahyaspor 0-1 Darıca Gençlerbirliği GOL | Bld. Kütahyaspor 1-1 Darıca Gençlerbirliği GOL | Bld. Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği

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