Atv’de futbol şöleni

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmak ve Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak isteyen Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, ligde 6-0 yendiği rakibini Vodafone Park'ta konuk edecek. Sarper Barış Saka'nın yöneteceği ve 20.45'te başlayacak mücadele ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Sağ bekte Rosier yerine Necip'in görev alması beklenirken, orta sahada Oğuzhan ve Dorukhan'ın 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hücum hattında ise Ghezzal yerine Hasic, Aboubakar yerine ise Güven'in forma şansı yüksek. Larin'in de bu maçta dinlendirilerek yerine N'Koudou'nun sahaya sürülmesi bekleniyor.