Başakşehir 5 golle turladı! Başakşehir 5-1 Tuzlaspor | ÖZET İZLE | GOLLER

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bir başka İstanbul ekibi TFF 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor ile karşılaştı. Başakşehir, rahat bir maç çıkardı ve rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti. Maçın hemen başında Demba Ba ile öne geçen Başakşehir, üstünlüğünü 34. dakikadaya kadar korudu ancak bu dakikada Vedat Bora'nın golüne engel olamadı ve mücadeleye 1-1'lik eşitlik geldi. İlk yarı bu skorla bitecekken 42. dakikada Demba Ba bir kez daha sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu tayin etti.

İkinci yarıdaki değişikliklerle daha rahat bir devre geçiren Başakşehir, 72. dakikada Aleksic, 79. dakikada Ravil Tagir ve 89. dakikada penaltıdan İrfan Can Kahveci ile 3 gol daha buldu ve Antalyaspor, Sivasspor, Galatasaray, Konyaspor'un ardından adını çeyrek finale yazdıran beşinci takım oldu.

Tuzlaspor 1 - 5 Başakşehir MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maçı)

TUZLASPOR 1 - 5 BAŞAKŞEHİR

8' Demba Ba

34' Vedat Bora

42' Demba Ba

72' Aleksic

79' Ravil Tagir

89' İrfan Can (P)

GOL | Tuzlaspor 0-1 Başakşehir

GOL | Tuzlaspor 1-1 Başakşehir

GOL | Tuzlaspor 1-2 Başakşehir

GOL | Tuzlaspor 1-3 Başakşehir

GOL | Tuzlaspor 1-4 Başakşehir

GOL | Tuzlaspor 1-5 Başakşehir