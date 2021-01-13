Başakşehir 5 golle turladı! Başakşehir 5-1 Tuzlaspor | ÖZET İZLE | GOLLER

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir, Tuzlaspor ile karşılaştı. Başakşehir, her iki yarıda bulduğu gollerle rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. Başakşehir'e turu getiren golleri Demba Ba (2), Aleksic, Ravil Tagir ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

Giriş: 13.01.2021 20:36 Güncelleme: 13.01.2021 21:39

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bir başka İstanbul ekibi TFF 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor ile karşılaştı. Başakşehir, rahat bir maç çıkardı ve rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti. Maçın hemen başında Demba Ba ile öne geçen Başakşehir, üstünlüğünü 34. dakikadaya kadar korudu ancak bu dakikada Vedat Bora'nın golüne engel olamadı ve mücadeleye 1-1'lik eşitlik geldi. İlk yarı bu skorla bitecekken 42. dakikada Demba Ba bir kez daha sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu tayin etti.

İkinci yarıdaki değişikliklerle daha rahat bir devre geçiren Başakşehir, 72. dakikada Aleksic, 79. dakikada Ravil Tagir ve 89. dakikada penaltıdan İrfan Can Kahveci ile 3 gol daha buldu ve Antalyaspor, Sivasspor, Galatasaray, Konyaspor'un ardından adını çeyrek finale yazdıran beşinci takım oldu.

Tuzlaspor 1 - 5 Başakşehir MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maçı)

TUZLASPOR 1 - 5 BAŞAKŞEHİR
8' Demba Ba
34' Vedat Bora
42' Demba Ba
72' Aleksic
79' Ravil Tagir
89' İrfan Can (P)

GOL | Tuzlaspor 0-1 Başakşehir GOL | Tuzlaspor 1-1 Başakşehir GOL | Tuzlaspor 1-2 Başakşehir GOL | Tuzlaspor 1-3 Başakşehir GOL | Tuzlaspor 1-4 Başakşehir GOL | Tuzlaspor 1-5 Başakşehir

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Beşiktaş - Çaykur Rizespor | CANLI İZLE
Konyaspor çeyrek finalde! Konyaspor 2-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU | ÖZET
Başakşehir 5 golle turladı! Başakşehir 5-1 Tuzlaspor | ÖZET İZLE | GOLLER
Galatasaraylı Diagne 3 kupayı rüyasında gördü!
Fenerbahçe Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
BİZE ULAŞIN