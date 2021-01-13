Fenerbahçe Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, altyapı futbolcularından 2005 doğumlu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. 16 yaşındaki genç oyuncu orta saha bölgesinde oynuyor.

Giriş: 13.01.2021 15:59

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı oyuncularından Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2005 doğumlu Arda Güler ile 2,5 yıllık mukavele imzalandığı belirtildi.

Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler'in imzasına, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar ve genç futbolcunun ebeveynleri Ümit ile Serap Güler'in de katıldığı aktarıldı.

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