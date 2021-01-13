Konyaspor Gaziantep'i eledi!! Konyaspor 2-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU | ÖZET

Süper Lig'in flaş ekibi Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra ilk maçına kupada çıkan Gaziantep ekibi, Konya deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle döndü ve kupa serüveni sona erdi. Konyaspor'a turu getiren golleri ise Anicic ile Ömer Ali Şahiner kaydetti. Gaziantep'in tek golü ise 90+4'te Muhammet Demir'den geldi.

SON 16'YA NASIL GELDİLER?

Bu maçla birlikte iki takımda Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki üçüncü maçına çıktı. Konyaspor, önceki turlarda Manisa FK ve Altınordu'yu elerken, Gaziantep FK ise Serik Belediyespor ve Kocaelispor'u eledi.

Konyaspor 2 - 1 Gaziantep FK MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maçı) / 13.01.2021

GOL | İH Konyaspor 1-0 Gaziantep FK

GOL | İH Konyaspor 2-0 Gaziantep FK

GOL | İH Konyaspor 2-1 Gaziantep FK