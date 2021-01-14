Alanyaspor - BB Erzurumspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Süper Lig'in flaş ekibi Alanyaspor sahasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 14.01.2021 18:31 Güncelleme: 14.01.2021 18:44

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oluyor. Şimdiye kadar oynanan 6 maçla, çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Alanyaspor - BB Erzurumspor ve Fenerbahçe - Kasımpaşa maçları sonrasında çeyrek finale kalan son 2 takım da belli olacak. Günün ilk maçında Alanyaspor, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'e fırtına gibi giren ancak son 5 maçta 1 galibiyet alması sonrası uzun süre lider götürdüğü lige beşinci sırada devam eden Alanyaspor'un rakibi ligin son sırasındaki BB Erzurumspor.

SON 16'YA NASIL GELDİLER?
Ev sahibi Alanyaspor, sahasında ağırladığı BB Erzurumspor maçı ile birlikte bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçına çıkıyor. Son 32 turunda Adanaspor'u 5-1'lik skorla geçen Akdeniz ekibi, adını son 16'ya yazdırdı. Konuk BB Erzurumspor ise bu turdan önce 3 maçta sahaya çıktı. BB Erzurumspor, sırasıyla Karaköprü Belediyespor, Ankara Demir ve Esenler Erok'u kupada saf dışı etti.

ASpor CANLI YAYIN

ALANYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇININ 11'LERİ

ALANYASPOR: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Berkan, Tayfur, Bakasetas, Davidson, Babacar

ERZURUMSPOR: Kayacan, Murat, Gökhan, Mina, Mücahit, Donald, Osman, Sadiku, Emrah, Darri, Oltan

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Antalyaspor
Sivasspor
Galatasaray
Konyaspor
Başakşehir
Beşiktaş

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