Kupada Akdeniz derbisi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor bugün karşı karşıya gelecek. A Spor’dan naklen yayınlanacak maç saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek

Giriş: 17.03.2021 07:00
Futbolseverlerin kanalı A Spor'da bugün yine heyecan dolu bir maç var. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Antalya'nın iki güçlü ekibi Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. A Spor ekranlarından 20.45'ten itibaren naklen yayınlanacak mücadeleyi kazanan ekip adını finale yazdıracak ve Beşiktaş'ın rakibi olacak. Karşılaşmanın hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu... İki takım arasında ligde geçen pazar günü oynanan maçı Alanyaspor 4-0 kazanmıştı. Ligin ilk yarısında da turuncuyeşilliler rakibini 2-0 mağlup etmişti. İki takım geçen sezon da yarı finalde eşleşmiş ve Alanyaspor 1-0 ile 4-0'lık galibiyetlerle finale yükselmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Son dakika! Beşiktaş-Başakşehir maçı sonrası flaş sözler! "Bu Sergen Yalçın'a ilk mesajdı"
Son dakika: Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 9 maça çıktı!
İlk defa finaldeyim benim için çok değerli
Her yerde kartal
Kupada Akdeniz derbisi
BİZE ULAŞIN