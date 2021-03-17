Kupada Akdeniz derbisi

Futbolseverlerin kanalı A Spor'da bugün yine heyecan dolu bir maç var. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Antalya'nın iki güçlü ekibi Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. A Spor ekranlarından 20.45'ten itibaren naklen yayınlanacak mücadeleyi kazanan ekip adını finale yazdıracak ve Beşiktaş'ın rakibi olacak. Karşılaşmanın hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu... İki takım arasında ligde geçen pazar günü oynanan maçı Alanyaspor 4-0 kazanmıştı. Ligin ilk yarısında da turuncuyeşilliler rakibini 2-0 mağlup etmişti. İki takım geçen sezon da yarı finalde eşleşmiş ve Alanyaspor 1-0 ile 4-0'lık galibiyetlerle finale yükselmişti.