Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak! Beşiktaş - Antalyaspor...

İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline taraftar alınmayacak. Antalyaspor tarafından yapılan açıklamada federasyonun bu bilgiyi kendilerine aktardığı ifade edildi. TFF, daha önce kupa finaline seyirci alınacağını açıklamıştı. Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali yarın akşam 20:45'te başlayacak!

TFF'DEN SEYİRCİ KARARI!

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün aldığı kararla Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınmamasına karar verdi. Buna göre yarın akşam 20.45'te başlayacak finalde seyirci olmayacak. Antalyaspor alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

BEŞİKTAŞ ÇİFTE KUPA PEŞİNDE

Cumartesi akşamı İzmir'de şampiyon olan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı mağlup edip kupayı kazanarak Avrupa Kupalarına katılma hedefinde.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ! '250 KİŞİLİK KONTENJAN...'

'İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır.'