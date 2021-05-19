Yer siyah gök beyaz çifte şampiyon Beşiktaş

ALLAH'TAN DAHA FAZLA BİR ŞEY İSTEMEM
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından oyuncularına teşekkür edip "Dinlenmek istiyorum" dedi: "Biz Antalyasporlu oyuncuları, onlar da bizi alkışladı. Futbol bence böyle olmalı. Sıkıntılı bir sezonda, iki kupa kazandık. Allah'tan daha fazla bir şey istemem. Bu sezon unutulmaz. En büyük pay oyuncularımın. Averajla ligi kazandığımız için biraz da şanslı taraftık. Konya maçı kırılma maçımızdı. Oyuncularım insanüstü mücadele etti. Bu stres kolay değil. Bir süre futbol konuşmayacağım. Evde oturup TV izlemek istiyorum."
3. KEZ DUBLE YAPTI
Siyah-beyazlılar tarihinde 3. kez sezonu hem lig hem de Türkiye Kupası zaferi ile kapattı. Daha önce 1988-89, 2008- 09 sezonlarında bu mutluluğu yaşayan Beşiktaş dün de 2020-21 sezonunda duble yaptı.
YENMEDİĞİ KALMADI!
Sergen Yalçın, Antalyaspor galibiyeti ile birlikte herkesi de devirmiş oldu. Bu sezon ligde sadece Antalya'ya (1-1, 1-1) karşı galibiyeti bulunmayan siyah-beyazlılar, dün Akdeniz ekibini de mağlup edince bu sezon her takımı en az bir kez yenmiş oldu.
TEBRİK YAĞMURU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın kupa şampiyonluğunu kutladı. Başkan mesajında, "2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş Futbol Takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından, "Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanan Beşiktaş'ı canı gönülden kutluyorum. Taraftarı olmaktan büyük bir mutluluk duyduğum Kara Kartalların başarılarının devamını diliyorum" yorumunda bulundu.
KUPA ŞÖLENİ 19.03'TE
BEŞİKTAŞ çifte kupası için Vodafone Park'ta podyuma çıkıyor… Bugün 19.03'te başlayacak kutlamalarda Mustafa Sandal, Murat Boz, Hülya Avşar ve Simge Sağın mini konserler verirken çeşitli gösterilerle 16. şampiyonluk coşkusu yaşanacak. 21.15'te sona erecek olan tören, beIN Sports Haber'den ekranlara gelecek.
İKİ KUPA TEK ŞAMPİYON
Maçın son anlarında Beşiktaş'ın yedek kulübesindeki ve kadrosundaki isimler tek tek tişörtlerini değiştirdi… Bitiş düdüğü ile birlikte tüm oyuncular ve idari kadro da özel olarak hazırlanan ve üzerinde "İki kupa, tek şampiyon Beşiktaş" yazılı tişörtleri giyerek törene katıldılar.
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