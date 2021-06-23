Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu'nun tanıtımına katıldı

Bakan Kasapoğlu, organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu'na Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile milli sporculardan Beste Kaynakçı, Cenk İldem, Sümeyye Boyacı ve Ali Sofuoğlu da eşlik etti.

Tasarımları oluştururken kültürel motifleri kullandıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "İnanıyorum ki olimpiyat sürecinde kullanacağımız bu kıyafetler ayrı bir başarıyı ortaya koyacak. Sporcularımızı dünyanın en önemli tasarım ve markalarına emanet ettik. Tasarımları kültürümüzü yansıtan desen ve motiflerle birleştirdik. Şanlı bayrağımızın rengini Tokyo 2020 rengi olan lacivertle bir araya getirdik. Team Türkiye koleksiyonunun ilhamını köklerinden alan güçlü yaklaşımıyla sporcularımızın iletişimi açısından olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

"SPORCUYU HER TÜRLÜ İMKANLA BULUŞTURMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Olimpik oyuncu havuzunun her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Şu an itibarıyla 91 sporcumuz olimpiyatlar için kota aldı. Milletimiz bu haklı gururu yaşıyor. Sporcularımız için her türlü imkanı, altyapıyı sağlamak açısından tüm imkanlarımızı ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle spora ve sporcuya ciddi desteğiyle son 19 yılda tüm branşlarda bir tesisleşme hamlemiz oldu ve hala devam ediyor. Bu vesileyle güçlü bir altyapı sağladık. Sporcuyu her türlü imkanla buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Her geçen gün olimpik sporcu havuzumuz büyüyor ve gelişiyor. Sporcularımız da bizi her müsabakada gururlandırıyor. Bu işin hep birlikte meyvelerini toplayacağız. Sporcularımızın en büyük hayallerinden biri olimpiyatlara katılmak, ülkesini temsil etmek, kendisini hazırlamak. Sporcularımızın her biri bu süreçte ciddi başarılara imza attı. İstiklal Marşı'mızı gururla okuttular, bayrağımızı göndere çektiler, spor tarihimize zenginlik kattılar ve gelecek nesillere ilham kaynağı, rol model oldular. Tüm kalbimle inanıyorum ki Tokyo 2020'de de ülkemizi gururla temsil edecekler" şeklinde konuştu.

"GEÇMİŞTE SPORCUMUZ DAHİ OLMAYAN BRANŞLARDA ARTIK KOTAMIZ VAR"

Olimpiyatlar için alınan kotaların hemen hemen yarısının kadın sporcular tarafından alındığını belirten Bakan Kasapoğlu,''Hem olimpik hem de paralimpik branşlarda kota mücadelemiz devam ediyor, 2020 Tokyo'ya 17 olimpik, 8 paralimpik branşla katılacağız. Geçmişte sporcumuz dahi olmayan branşlarda kotalarımız var. Olimpikte 91, paralimpikte 62 kotamız var. Kotaların hemen hemen yarısı kadın sporcularımızdan oluşuyor. Bu bizler için ayrı bir gurur vesilesi. Kadınlarımızın bu başarısını bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte daha yukarılara taşımalıyız. Sporda da ayrı bir ivme kazandıran kadınların spora aktif katılımı, seyircisi değil etkeni olması bakanlık olarak kadın odaklı spor politikamızda en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bunda da Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ciddi emek ve gayret var" ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITAN DESENLERLE OYUNLARDA YER ALACAĞIZ"

Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının sadece ülkelerin başarılarının değil aynı zamanda markalarının da yarıştığı organizasyonlar olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak 'Spor Türkiye' vizyonumuzla tek çatı altında toplanıyoruz. Tüm stratejilerimizi birbiriyle bütün halde gerçekleştireceğiz. Sizlere tanıtacağımız Tokyo 2020 sporcularımızın giyeceği koleksiyonda bu marka stratejimizin bir uzantısı. Olimpiyatlar sürecinde kullanılacak bu koleksiyon için bakanlığımız ve arkadaşlarımız 2 yıldır yoğun bir çalışma halinde. Türkiye tekstilde de çok eşsiz bir tecrübeye sahip. İnanıyorum ki olimpiyat sürecinde kullanacağımız bu kıyafetler ayrı bir başarıyı ortaya koyacak. Sporcularımızı dünyanın en önemli tasarım ve markalarına emanet ettik. Tasarımları kültürümüzü yansıtan desen ve motiflerle birleştirdik. Şanlı bayrağımızın rengini Tokyo 2020 rengi olan lacivertle bir araya getirdik. Team Türkiye koleksiyonunun ilhamını köklerinden alan güçlü yaklaşımıyla sporcularımızın iletişimi açısından olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu anlamlı çalışmada emek harcayan herkesi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Çok kıymetli sporcularımızın göğüslerinin üzerinde taşıyacağı şanlı bayrağımıza yakışır adil oyun anlayışıyla yarışacaklarına gönülden inanıyorum. Tüm sporcularımızın bugüne kadar olduğu gibi bir ve beraber olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Heyecanlarını her koşulda paylaşmaya devam edeceğiz. Hep birlikte inanıyorum ki bu sevinci ve gururu paylaşacağız. Bu anlamlı yolda spor ailemize gönülden başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.