Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı! Batman'da Hendekspor turladı!

Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda A Spor'dan naklen yayınlanan maçta Hendekspor, deplasmanda Batman Petrolspor'u 1-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi. Hendekspor'a turu getiren golü Yavuz Alemdar kaydetti.

Giriş: 07.09.2021 16:57 Güncelleme: 07.09.2021 17:12

Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda A Spor'dan naklen yayınlanan maçta Hendekspor, deplasmanda Batman Petrolspor'u 1-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi. Hendekspor'a turu getiren golü Yavuz Alemdar kaydetti.

GOL | Batman Petrolspor 0-1 Hendekspor

Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda A Spor'dan naklen yayınlanan maçta Batman Petrolspor, Hendekspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Sakarya ekibi, kupada 2. tura yükseldi.

Hendekspor'a turu getiren golü 54'te Yavuz Alemdar kaydetti.

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