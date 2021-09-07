Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı! Batman'da Hendekspor turladı!

Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda A Spor'dan naklen yayınlanan maçta Hendekspor, deplasmanda Batman Petrolspor'u 1-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi. Hendekspor'a turu getiren golü Yavuz Alemdar kaydetti.
GOL | Batman Petrolspor 0-1 Hendekspor
Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda A Spor'dan naklen yayınlanan maçta Batman Petrolspor, Hendekspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Sakarya ekibi, kupada 2. tura yükseldi.
Hendekspor'a turu getiren golü 54'te Yavuz Alemdar kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.