Hendek Spor petrol buldu!

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 2021-22 sezonu, yapılan tek maçla başladı. A Spor'dan naklen yayınlanan 1. eleme turunun ilk müsabakasında TFF 3. Lig ekipleri Batman Petrolspor ile Hendek Spor karşı karşıya geldi. Batman Stadı'nda yapılan maçı konuk takım, Yavuz Alemdar'ın 54. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak tur atlamayı başardı. Hendek Spor Teknik Direktörü Talip Toprak, karşılaşma sonrası turu geçtikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, kupada tüm güçleriyle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.