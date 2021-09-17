Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

28 EYLÜL SALI:

13.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor (Doğukent)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi)

14.30 Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor (Gazi)

15.00 Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor (Derince)

15.30 Edirnespor-Çatalcaspor (Edirne 25 Kasım)

19.00 İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor (Mersin)

29 EYLÜL ÇARŞAMBA:

13.00 Çankaya-Ofspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

14.00 Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Hopa İlçe)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor (Kelkit İlçe)

14.00 Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yomra İlçe)

14.00 Ağrı 1970-Kuşadasıspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

14.00 Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Fatsa İlçe)

14.30 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa (Aksaray Dağılgan)

14.30 Çarşambaspor-Altındağspor (Çarşamba Şehir)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor (Şile İlçe)

15.00 Bergama Belediyespor-Sancaktepe (Menemen İlçe)

15.30 Hendekspor-52 Orduspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Esenler Erokspor-Osmaniyespor (Esenler Erokspor)

30 EYLÜL PERŞEMBE:

13.00 Mardin 1969-Gümüşhanespor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Iğdır Futbol Kulübü-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Stat henüz açıklanmadı)

14.30 Hacettepe-Kahta 02 (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

15.30 Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kütahya Dumlupınar)

19.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)