Abdullah Avcı: Şanlı geçmişe sahip müzeye bir kupa daha ilave etmek istiyoruz

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmada ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Avcı, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.



"GÜZEL OYUNLARIN KONUŞULDUĞU BİR MÜSABAKA OLSUN"



İlk ulaşılabilir hedeflerine ulaştıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "İnişli-çıkışlı yollardan sonra bunu gerçekleştirdik. Bunu bir kenara bıraktık. Perşembe gününe, en iyi şekilde Türkiye Kupası finaline hazırlanıyoruz. 9. kez Türkiye Kupası'nı kazanmış, 10. kez buraya getirmek istiyoruz. Türkiye'nin büyük bir kulübü ile Olimpiyat Stadyumu'nda oyunun konuşulduğu, bir futbol festivalinin olduğu, finalleri oynamanın ne kadar değerli olduğunu ve topun oyunun içinde kaldığı, güzel oyunların konuşulduğu bir müsabaka olsun, hak edenin kazandığı. Umarım karşılığını aldığımız bir müsabaka bizi bekliyor" cümlelerine yer verdi



"ÇALIŞTIĞIM HER KATEGORİDE HEM OYUNU HEM OYUNCUYU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"



Takımın havasının iyi olduğunu da dile getiren Avcı, "Geçen hafta Samsunspor - Trabzonspor U19 finalinde aynı duyguyu söyledim. Kazananlar çok sevinçli, kaybedenler çok üzgündüler. Aslında her ikisi de çok kazanıyordu. Final oynamak, hele o yaş gruplarında son derece değerli. Onları da şunu ifade ettim, ben de çok finaller oynadım. Ama o gün kaybederken aslında kazanıyorsun. Bu sana çok önemli deneyimler getiriyor. Ben çalıştığım her kategoride hem oyunu geliştirmeye çalıştım hem oyuncuyu geliştirmeye çalıştım ve bunun da tacı, süsü olan kupayı almak istedim. Hepsinde buna ulaştık. Türkiye Kupası'nda da oynadığım finaller var. Umarım bu bizim alnımızda yazılmışsa çalışıyoruz. Bunun karşılığını alırız diye düşünüyorum. Trabzonspor için de çok anlam ifade ediyor. Bu sene buna bütün şehrin de ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Başkanın, yönetim kurulunun da ihtiyacı var. Umarım bunun karşılığını alacağız diye düşünüyoruz" dedi.



"TARAFTARIMIZI BİZİ SONUNA KADAR DESTEKLEYECEKTİR"



Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun uğurlu geldiği yönündeki görüşlerle alakalı da, "Uğurlu, uğursuzuna bakmıyorum. Bir futbol şöleni, bir festival havasında bakıyorum. Bugünler güzel günler, keyfini çıkarmak lazım. Taraftar yarı yarıya. Trabzon taraftarı destek verdiğinde Trabzonspor'a neler olabildiğini çok net görüyoruz. Onlar bizi orada sonuna kadar destekleyecektir. Ben rakip olarak orada Trabzon'a karşı 80 bin kişiyi de gördüm. Beraberken 80 bin kişiyi de gördüm. Onun için onlar bize sonuna kadar destekleyecekler" ifadelerini kullandı.



"PEPE VE TREZEGUET ÇALIŞMALARA BAŞLADI"



Pepe ve Trezeguet'in son durumları hakkında bilgi veren 60 yaşındaki teknik adam, "Antrenmandalar, planladığımız gibi şu an itibarıyla devam ediyor. Umarım maça kadar da bir problem yaşamayız. Şu anda da doktorla onları konuşuyordum. Geri dönüşleri iyi. Uğurcan Çakır da bugün salonda, programı burada değil. Onun dışında Fernandes'in ufak bir şeyi var. O da yarın daha net belli olur" açıklamasını yaptı.



"HEYECANIM YÜKSEK"



'İki kez finallerde penaltılar sonucu kıl payı kupayı kaçırdınız. Bu kupayı da alırsanız 3 kupayı almış bir teknik adam olarak tarihe geçeceksiniz' şeklinde bir basın mensubundan gelen yoruma Abdullah Avcı, "Ben tarihte varım zaten diye düşünüyorum. İnşallah bir tane daha ilave ederiz, o müzeye bir şey daha koyabiliriz. O şanlı geçmişi dolu olan müzeye bir şeyler daha koyabiliriz. Onun için şu andaki heyecanım yüksek.



Motivasyonumuz yüksek, takımın da olduğu, şehrin olduğu gibi. Doğru oyun, oyunda aklımızda kalıp, duygumuzu da içine sokup en iyi şekilde bunun karşılığını almak istiyoruz" cevabını verdi.