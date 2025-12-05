Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kuraları çekiliyor! İşte dev eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi bugün kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Saat 15.00'te Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Grup aşamasında ilk maçlar; 23-24-25 Aralık'ta, son karşılaşmalar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. Dev organizasyonda çeyrek final, yarı final ve final müsabaka tarihleri daha sonra ilan edilecek.

İŞTE EŞLEŞMELER:

A: Galatasaray

B:

C: Fenerbahçe

