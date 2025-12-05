Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekiliyor! İşte dev eşleşmeler...
Giriş Tarihi: 5.12.2025 15:01 Son Güncelleme: 5.12.2025 15:17

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekiliyor! İşte dev eşleşmeler...

Son dakika haberi: Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.Eleme Turu maçları dün tamamlandı. Heyecanın süreceği grup aşamasının kuraları, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekiliyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kuraları çekiliyor! İşte dev eşleşmeler...
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi bugün kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Saat 15.00'te Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Grup aşamasında ilk maçlar; 23-24-25 Aralık'ta, son karşılaşmalar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. Dev organizasyonda çeyrek final, yarı final ve final müsabaka tarihleri daha sonra ilan edilecek.

İŞTE EŞLEŞMELER:

A: Galatasaray

B:

C: Fenerbahçe

CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekiliyor! İşte dev eşleşmeler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz