İlk hafta derbi heyecanı F.Bahçe-Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 takımın mücadele edeceği grup aşamasında eşleşmeler belli oldu. Gruplarda ilk müsabakalar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. Sekizer takımın mücadele edeceği 3 grupta ekipler; ikisi iç saha, ikisi deplasman olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar ile en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finalde oynamaya hak kazanacak. C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk haftada karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, evinde Başakşehir'i konuk ederken Trabzonspor da Alanyaspor'la evinde oynayacak. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde yaptığı konuşmada "Kulüplerimizin Avrupa'da çıtayı daha yukarıya çıkarmasını istiyoruz. Avrupa için bir yol da Ziraat Türkiye Kupası'dır. Grup maçlarında heyecan üst seviyede olacak. Şimdiden tüm takımlarımıza sakatlıkların yaşanmadığı, kazasız maçlar diliyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada kura çekimine Galatasaray'dan temsilci katılmaması dikkat çekti.





GÜZEL BİR MAÇ İZLETECEĞİZ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş eşleşmesini değerlendirdi. Torunoğulları, "Beşiktaş ile ligde maçımız çekişmeli geçmişti. İnşallah yine güzel bir maç izleteceğiz. Takıma ve hocamıza güveniyoruz" dedi. Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora ise her zaman olduğu gibi sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi



GÖZLER YILDIZLARDA OLACAK

ZİRAAT Türkiye Kupası'ndaki derbide sporseverler futbola doyacak. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yıldızlar geçidine sahne olurken her iki takım da grup aşamasına galibiyetle başlayabilmek adına kıyasıya bir şekilde mücadele edecek.