Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eleme maçları bugün oynanan 6 karşılaşmayla başladı. 2. tur maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Giriş: 28.09.2021 23:25 Güncelleme: 29.09.2021 01:44

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başladı. 6 maçın oynandığı ilk günde 3 takım adını 3. tura yazdırmayı başardı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. tur mücadelesinin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor: 2-0

Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor: 3-0

Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor: 2-1

Edirnespor-Çatalcaspor: 3-0

İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor: 1-1 (5-6 penaltılarla)

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