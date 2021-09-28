Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başladı. 6 maçın oynandığı ilk günde 3 takım adını 3. tura yazdırmayı başardı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. tur mücadelesinin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor: 2-0
Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor: 3-0
Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor: 2-1
Edirnespor-Çatalcaspor: 3-0
İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor: 1-1 (5-6 penaltılarla)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.