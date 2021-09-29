Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Osmaniyespor, Esenler Erokspor'a penaltılarda üstünlük sağlayarak tur atladı. İki takım arasında Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle tamamlandı. Osmaniyespor, penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük sağlayarak adını 3. tura yazdırdı.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur elemeleri, oynanan 13 maçla sürdü. Rakiplerine üstünlük kuran Çankaya, Yomraspor, Ağrı 1970, Artvin Hopaspor, Ceyhanspor, Fatsa Belediyespor, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, 68 Aksaray Belediyespor, Çarşambaspor, Bergama Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Gema Polimer Şile Yıldızspor ve 52 Orduspor tur atladı.
Kupanın 2. turunda sona eren maçların sonuçları şöyle:
Çankaya-Ofspor: 3-2
Ağrı 1970-Kuşadasıspor: 1-0
Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0
1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor: 2-2 (2-3 penaltılar)
Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 4-0
Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-0
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor: 2-0
68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa: 3-0
Çarşambaspor-Altındağspor: 1-1 (4-2 penaltılar)
Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-2 (3-2 penaltılar)
Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor: 0-0 (4-2 penaltılar)
Bergama Belediyespor-Sancaktepe: 1-1 (5-4 penaltılar)
Hendekspor-52 Orduspor: 1-3
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