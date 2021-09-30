Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur elemeleri tamamlandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadeleleri, oynanan 5 maçla tamamlandı. Bugün oynanan maçlarda Mardin 1969, Iğdır Futbol Kulübü, Kahta 02, Redoks Darıca Gençlerbirliği ve Karşıyaka, 3. tura yükseldi.

Giriş: 30.09.2021 21:18

Rakiplerine üstünlük kuran Mardin 1969, Iğdır Futbol Kulübü, Kahta 02, Redoks Darıca Gençlerbirliği ve Karşıyaka, 3. tura yükseldi.

Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Mardin 1969-Gümüşhanespor: 1-0

Iğdır Futbol Kulübü-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 0-0 (4-3 penaltılarla)

Hacettepe-Kahta 02: 1-3

Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 0-0 (2-4 penaltılarla)

Kardemir Karabükspor-Karşıyaka: 1-3

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakalarının kura çekimi yarın yapılacak.

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