Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Iğdır maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde konuk edeceği Iğdır FK karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Giriş: 25.10.2021 16:50

Siyah-kırmızılı ekip, ligdeki 1922 Konyaspor mağlubiyetinin ardından gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Kupanın 3. Eleme Turu'nda Iğdır FK ile evinde karşılaşacak olan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde antrenmana çıktı.

Topla ısınmanın ardından taktik çalışmaları gerçekleştiren takım, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Siyah-kırmızılılar, 27 Ekim Çarşamba saat 14.00'te Iğdır FK maçına çıkacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Iğdır maçına hazırlanıyor
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu programı belli oldu
3. tur kura çekimine 87 takım katılacak
Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi! İşte eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur elemeleri tamamlandı
BİZE ULAŞIN