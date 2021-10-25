Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Iğdır maçına hazırlanıyor

Siyah-kırmızılı ekip, ligdeki 1922 Konyaspor mağlubiyetinin ardından gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Kupanın 3. Eleme Turu'nda Iğdır FK ile evinde karşılaşacak olan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde antrenmana çıktı.
Topla ısınmanın ardından taktik çalışmaları gerçekleştiren takım, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Siyah-kırmızılılar, 27 Ekim Çarşamba saat 14.00'te Iğdır FK maçına çıkacak.
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